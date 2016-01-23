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Sağlık

"Mide küçültme ameliyatı kalp krizine neden olmaz, aksine riski azaltır"

Mustafa Koç'un kalp krizi geçirmesi mide küçültme ameliyatına bağlanmıştı, ancak uzmanlar obezite cerrahisinin kalp krizi riskini azalttığı görüşünde...

23 Ocak 2016 18:04

Daha önce mide küçültme ameliyatı geçiren Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç'un spor yaparken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesi, mide operasyonlarının kalp krizini tetiklediği tartışmalarına neden oldu. İddialara yanıt veren Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğretim üyesi ve Antalya OFM Hastanesi Obezite ve Diyabet Cerrahisi Merkezi başkanı Doç. Dr. Aziz Sümer, "Bilimsel çalışmalar bize net olarak şunu söylemektedir. Obezite cerrahisi kalp krizine asla neden olmaz. Aksine hastaların kalp krizi geçirme, beyin kanaması geçirme ve bunlara bağlı sakatlık ve ölüm riskini % 50 azaltır" diye konuştu.

Hürriyet yazarı Yalçın Bayer'e konuşan Aziz Sümer, "Obezite ve tip 2 şeker hastalığı kalp damarlarınıza hasar vermeden obezite ameliyatı olmak hem kalp krizi ve gereksiz baypasları önler hem de yaşam sürenizi uzatır" dedi.

Yalçın Bayer'in Hürriyet gazetesinin bugünkü (23 Ocak 2016) nüshasında yayımlanan yazısının ilgili kısmı şöyle:

 

Obezite ve kalp krizi

 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğretim üyesi ve Antalya OFM Hastanesi Obezite ve Diyabet Cerrahisi Merkezi başkanı Doç. Dr. Aziz Sümer, Mustafa Koç’un ölümünden sonra obezite cerrahisinin suçlanması ile ilgili spekülasyonlara yanıt verdi:

“Bilimsel çalışmalar bize net olarak şunu söylemektedir. Obezite cerrahisi (tüp mide ya da diğer baypas yöntemleri) kalp krizine asla neden olmaz. Aksine hastaların kalp krizi geçirme, beyin kanaması geçirme ve bunlara bağlı sakatlık ve ölüm riskini % 50 azaltır. Obezite ve tip 2 şeker hastalığı kalp damarlarınıza hasar vermeden obezite ameliyatı olmak hem kalp krizi ve gereksiz baypasları önler hem de yaşam sürenizi uzatır. Bu ve benzeri spekülasyonlar obezite cerrahisine ihtiyacı olan gerçek hasta vatandaşları korkutur ve obezite cerrahisinden uzaklaştırır."

Hürriyet'te yayımlanan yazının tamamını okumak için tıklayın

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