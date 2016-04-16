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Sağlık

Mide ilaçları böbreklere zarar veriyor

Uzmanlar, ilaçların sadece gereklilik durumunda ve kısa süreli kullanılmasını tavsiye ettiler

16 Nisan 2016 23:06

ABD'de yapılan bir araştırma mide yanmasını gidermek için geliştirilen ilaçların uzun süreli kullanılmasının böbreklere zarar verdiğini ortaya koydu.

Bilim insanları mide asidi pompalanmasını durduran ilaçların (PPI) yalnızca tıbben gerektiğinde ve kısa süreli kullanılmasını tavsiye ettiler.

Amerikan Nefroloji Toplumu isimli bilimsel dergide yayımlanan araştırmaya göre beş yıl boyunca bu tür ilaçları kullananların kronik böbrek hastalığına yakalanma riskleri yüzde 28 ve böbrek rahatsızlığı yaşama olasılıkları da yüzde 96 oranında artıyor.

Araştırma ABD'de mide asidi pompalanmasını durduran ilaçları kullanan 170 bin kişinin yanı sıra alternatif ilaçlar kullanan 20 bin kişi üzerinde yürütüldü.

Bu ilaçlar midede oluşan asidi bastırmak için ya da mide yanması ve ülser gibi rahatsızlıklara karşı kullanılıyor.

'İlaç kullanım süresini kısıtlayın'

ABD'de VA Saint Louis Sağlık Sistemi'nde çalışan ve araştırmayı yürüten Dr. Ziyad Al-Aly "Sonuçlar PPI ilaçlarını sadece tıbbi gereklilik olduğunda ve kısa süreli kullanmanın önemini gösterdi" dedi.

Al-Aly "Pek çok hasta PPI ilaçlarına tıbbi bir nedenle başlıyor ancak gerektiğinden çok daha uzun süre kullanıyor" diye ekledi.

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