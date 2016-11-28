Mide bulandıran camlar değiştirildi

Şampiyonlar Ligi'nde 3-3 biten Benfica karşılaşması öncesi oyuncuların mide bulantısı yaşamasına neden olan takım otobüsünün dışındaki kaplama söküldü.

Beşiktaş'ın Benfica ile Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı karşılaşmanın ardından teknik direktör Şenol Güneş, "Bazı oyuncuların maç öncesinde mide bulantısı şikâyeti oldu. Bunun sebebini araştıracağız" açıklamasını yapmıştı.

Aranan suçlu bulundu; siyah film!

fanatik'in haberine göre; Beşiktaşlı yetkililer de bunun üzerine mide bulantısına sebep olabilecek her şeyi gözden geçirdi.



Takımın maç öncesinde yediği yemek dahi araştırıldı ancak herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı ve sonunda bunun sebebinin takımı taşıyan otobüsün camlarındaki siyah film olduğuna kanaat getirildi.

Siyah film söküldü

Beşiktaş'ın önceki gün Medipol Başakşehir ile oynadığı maçın ardından ortaya çıktı. Üzerinde Kartal fotoğrafı olan ve otobüsün camlarını da kaplayan siyah filmin tamamen sökülmüş olması dikkatli gözlerden kaçmadı.



Takım otobüsünün üzerinde sadece Beşiktaş arması, Beşiktaş yazısı ve sponsorların logolarının kaldığı görüldü.