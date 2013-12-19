Mide ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti; kalbinden 8,5 cm'lik kitle çıktı

Sivas'ta mide ağrısı şikayeti ile hastaneye başvuran 39 yaşındaki Zöhre Korkmaz'ın kalbinde 8.5 santim uzunluğunda kitle tespit edildi. Kitle ameliyatla çıkarıldı.

Sivas'ın Kangal İlçesi'ne bağlı Çetinkaya Beldesi'nde yaşayan Zöhre Korkmaz, bir süredir şikayet ettiği şiddetli mide ağrısı üzerine Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurdu.

Korkmaz'a yapılan kontrollerde midesinde sorun bulunmadığı ve kalbinde sıkıntı olduğu belirlendi. Bunun üzerine hastanenin kalp damar cerrahisi bölümüne gönderildi. Burada yapılan kontrollerde Korkmaz'ın kalbinde kalp kapakçığına giden damar kısmında bir kitle olduğu tespit edildi. Fakülte Hastanesi'nde düzenlenen operasyon ile Zöhre Korkmaz'ın kalbindeki kitle çıkarıldı.

Ameliyatla çıkarılan kitelenin 8,5 santimetre uzunluğunda olduğu anlaşıldı. Operasyonu gerçekleştiren Prof. Öcal Berkan, hastaya yapılan kontrollerde kitlenin tespit edildiğini ve yapılan ameliyat ile çıkarıldığını belirterek, "Benzerine çok az rastlanabilecek, mesleki tez konusu olabilecek bir olayla karşılaştık. Başarılı bir operasyon ile hastamızı kitleden kurtardık. Hastanın sağlık durumu gayet iyi" dedi.

