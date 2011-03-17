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Yaşam

MIDDLETON'IN ELBİSESİ 167 BİN TL'YE SATILDI LONDRA (A.A)

17 Mart 2011 22:52

-MIDDLETON'IN ELBİSESİ 167 BİN TL'YE SATILDI LONDRA (A.A) - 17.03.2011 - İngiltere Prensi William'ın nişanlısı Kate Middleton'ın, St. Andrews Üniversitesi'nde düzenlenen yardım amaçlı defilede giydiği transparan elbise, açık arttırmada 65 bin pounda (yaklaşık 167 bin TL) satıldı. Londra'da yapılan müzayedede satılan, etek ucu mavi süslemeli siyah şeffaf elbiseyi alan kişi açıklanmadı. Elbisenin ikilinin ilişkisinin başlamasında rol oynadığı yorumları yapılmıştı. Etek olarak tasarlanan kıyafeti Middleton, siyah iç çamaşırıyla mini elbise olarak giymişti. 

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