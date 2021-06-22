Middle East Eye'a konuşan MSB yetkilisi: Kabil Havalimanı'nı görüşmek için ABD'den Ankara'ya askeri delegasyon gelecek

T24 Dış Haberler

ABD'den bir askeri delegasyonun bu hafta Afganistan'daki Kabil Havalimanı'nı korumakta Türkiye'nin oynayacağı rolü görüşmek için Ankara'ya geleceği bildirildi.

İngiltere merkezli haber ajansı Middle East Eye'dan Ragıp Soylu'ya konuşan bir üst düzey Milli Savunma Bakanlığı kaynağı, delegasyonun çarşamba veya perşembe günü Ankara'da olacağını bildirdi.

Toplantıda heyetlerin bu hafta sonu görüşen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin'in konuştukları üzerine görüşecekleri belirtildi.

Birçok STK ve yabancı misyon, Afganistan'a erişimi sadece Kabil Havalimanı üzerinden sağlayabiliyor. Bu sebeple ABD ve NATO askerleri bölgeden çekilirken havalimanı güvenliğinin nasıl sağlanacağı tartışma konusu olmuştu.

ABD Savunma Bakanlığı(Pentagon) Sözcüsü John Kirby dün Ankara ve Washington yetkililerinin ABD'nin Türkiye'ye Afganistan'da nasıl bir destek vereceğini görüştüklerini ancak hala üzerine çalışılması gerekilen çok detay olduğunu söyledi.