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Bilim / Teknoloji

Microsoft'tan ücretsiz antivirüs yazılımı

Dünyanın bir numaralı yazılım şirketi Microsoft, PC'leri virüslerden koruma programını gelecek yıldan itibaren kullanıcılara ücretsiz verecek.

19 Kasım 2008 02:00

Güvenlik yazılım firmalarının canını epey sıkacak bu kararla merkezi Washington eyaletinin Redmond kentinde bulunan Microsoft, kod adı Morro olan güvenlik yazılımını gelecek yılın ikinci yarısından itibaren kullanıcıların ücretsiz indirmelerine izin verecek.

Morro adlı güvenlik yazılımı, Microsoft'un 30 Haziran'da satışına son vereceği, 49,95 dolara sattığı Windows Live OneCare adlı güvenlik yazılımının yerini alacak.

Microsoft'un ücretsiz güvenlik yazılımı sunmasının Symantec, McAfee gibi bağımsız virüs programı üreticileri açısından önemli bir pazar sorunu yaratması bekleniyor.

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