Microsoft’tan Motorola’ya dava

T24- Dünyanın en büyük yazılım şirketi Microsoft, Motorola'nın telefonlarında, Microsoft teknolojisine dayalı Google'ın Android yazılımını kullandığını, biri Washington'da, diğeri Uluslararası Ticaret Komisyonu'nda olmak üzere bu şirkete karşı dava açtığını açıkladı.



Microsoft, Motorola'nın 2003'ten 2007 yılına kadar cep telefonu teknolojilerinden bazıları için lisans aldığını, ancak bu teknolojileri kullanmaya devam etmesine rağmen lisansını yinelemediğini de belirtti.



Microsoft, patent haklarının özellikle ''Motorola Droid 2'' ve ''Motorola Charm'' akıllı telefonlarında ihlal edildiğini, ancak ihlallerin sadece bu telefonlarla sınırlı olmadığını kaydetti.



Motorola sözcüsü, güçlü fikri mülkiyet portföyüne dayanarak, ''kendilerini güçlü biçimde savunmayı'' planladıklarını söyledi.



Daha önce de yazılım firmaları ve cep telefonu üreticileri patent hakkı ihlali gerekçesiyle birbirlerine davalar açmıştı.



Dünyanın en büyük cep telefonu üreticisi Nokia, geçen yıl bilgisayar firması Apple, Apple ise Tayvanlı telefon üreticisi HTC'ye dava açmıştı.



Yazılım firması Oracle da Android işletim sistemini geliştirirken kendi Java yazılımı patent hakkını ihlal ettiği iddiasıyla Google'u mahkemeye vermişti.



