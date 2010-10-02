T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Microsoft’tan Motorola’ya dava

Yazılım devi Microsoft, akıllı telefon patent haklarını ihlal ettiği iddiasıyla Motorola'ya dava açtı.

02 Ekim 2010 03:00

T24- Dünyanın en büyük yazılım şirketi Microsoft, Motorola'nın telefonlarında, Microsoft teknolojisine dayalı Google'ın Android yazılımını kullandığını, biri Washington'da, diğeri Uluslararası Ticaret Komisyonu'nda olmak üzere bu şirkete karşı dava açtığını açıkladı.


Microsoft, Motorola'nın 2003'ten 2007 yılına kadar cep telefonu teknolojilerinden bazıları için lisans aldığını, ancak bu teknolojileri kullanmaya devam etmesine rağmen lisansını yinelemediğini de belirtti.


Microsoft, patent haklarının özellikle ''Motorola Droid 2'' ve ''Motorola Charm'' akıllı telefonlarında ihlal edildiğini, ancak ihlallerin sadece bu telefonlarla sınırlı olmadığını kaydetti.


Motorola sözcüsü, güçlü fikri mülkiyet portföyüne dayanarak, ''kendilerini güçlü biçimde savunmayı'' planladıklarını söyledi.


Daha önce de yazılım firmaları ve cep telefonu üreticileri patent hakkı ihlali gerekçesiyle birbirlerine davalar açmıştı.


Dünyanın en büyük cep telefonu üreticisi Nokia, geçen yıl bilgisayar firması Apple, Apple ise Tayvanlı telefon üreticisi HTC'ye dava açmıştı.


Yazılım firması Oracle da Android işletim sistemini geliştirirken kendi Java yazılımı patent hakkını ihlal ettiği iddiasıyla Google'u mahkemeye vermişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24