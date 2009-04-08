Microsoft'tan güvenlik uyarısı

Amerikan yazılım devi Microsoft, bilgisayar korsanlarının, kullanıcıların bilgisayarlarına kötü niyetli programları kurmalarını teşvik etmek amacıyla giderek daha fazla sahte güvenlik yazılımına başvurdukları uyarısında bulundu.



Microsoft'tan yayımlanan bir raporda, "sahte ve virüslü güvenlik yazılımı"nın daha fazla endişe veren bir tehdit haline geldiği, bilgisayar korsanlarının bu amaçla son dönemde ünlenen "Conficker" gibi solucan programları kullandıkları belirtildi.



Microsoft'un internet güvenliği sorumlusu George Statakopulos, dünya ölçeğinde sahte güvenlik yazılımlarının bir numaralı tehdit olduğunu kaydederek, "Eğer Conficker vakasına bakarsak, kim bilir kaç kişi güvenlik çözüm arayışına girdi ve virüslü yazılımları indirdi?" diye konuştu.



Virüslü güvenlik programlarının bilgisayarda virüsün varlığını kontrol altına alıyor ve temizliyormuş gibi göründüğü uyarısında bulunan Microsoft, sahte yazılımların, kullanıcıları, aslında kötü niyetli bir güvenlik yazılımı indirdiklerinin farkına varmadan virüs koruması için para ödemeye teşvik ettiğini ve bunların çok az ya da hiç koruma sağlamadığını, insanları dolandırmaya yönelik olduğunu bildirdi.



Microsoft'un güvenlik raporunda ayrıca, internette gönderilen elektronik postaların yüzde 97'den fazlasının da istenmeyen e-mail'ler olduğu belirtildi.

