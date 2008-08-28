Microsoft'tan çevre dostu uygulama

Microsoft, Windows Vista ve Windows XP kullanıcılarının masaüstü enerji yönetimlerini geliştirerek daha fazla enerji tasarrufu yapmalarını sağlayan bir uygulamayı kullanıcılara sundu. Microsoft'tan yapılan yazılı açıklamada, ücretsiz olarak indirilebilen Verdiem's Edison uygulamasının, işletim sisteminin mevcut güç ayarlarını daha fazla enerji tasarrufu yapabilecek şekilde geliştirdiği, tüketici dostu, kullanması ve yönetmesi kolay bir kullanıcı arayüzü sağladığı kaydedildi.
Açıklamada, bilgisayarın enerji tüketiminin çok daha etkin olarak denetlenmesine imkan vererek karbon salınımını azaltan Verdiem's Edison'un, Microsoft ile çevreye duyarlı teknoloji ve süreçler konusunda farkındalığı artıran uluslararası organizasyon Climate Savers (İklim
Kurtarıcılar) tarafından desteklendiği ifade edildi.
Söz konusu uygulama http://www.microsoft.com/environment/campaign_edison.aspx
adresinden ücretsiz olarak indirilebiliyor.