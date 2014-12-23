Microsoft yaptı şimdi yok satıyor!

Telefon devleri birbiri ardına yeni akıllı bilekliklerini duyururken, Microsoft da bu alandan geri kalmamış ve geçtiğimiz ekim ayında akıllı bilekliği Microsoft Band'i duyurmuştu. Satış rakamları konusunda farklı iddialar ortaya atılsa da, görünüşe göre durum çok kötü değil; cihaz stok sorunu yaşıyor!

Microsoft Band, satışa sunulur sunulmaz, pek çok Microsoft mağazasında Band'e ulaşmak isteyen insanlar uzun kuyruklar oluşturmuş ve cihaz, online satış kanalları üzerinde de büyük ilgi görmüştü.

Bunun ardından merak edilen stok bilgisi hakkında herhangi bir açıklama yapmayan Microsoft, şimdilerde alarm durumunda. Zira korkulan oldu ve Microsoft Band, online kanallarda stok dışı kaldı. Microsoft'un açıklamasına göre yeni yılın başına kadar online satış kanallarından temin edilemeyecek olan Band, Microsoft adına bu anlamda büyük başarı gösterirken, diğer yandan büyük bir fırsat kaçırmasına neden olacak gibi. Zira yılın en çok satış rakamlarının yakalandığı yılbaşı zamanında raflarda yer almayacak olması, Microsoft adına pek de iyi bir gelişme değil gibi görünüyor.