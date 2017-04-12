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Bilim / Teknoloji

Microsoft, Windows Vista'nın fişini çekti

Microsoft, Windows Vista'ya verdiği desteği sonlandırdı. Bu işletim sistemini kullananlar artık yayınlanan güncellemelerden faydalanamayacak

12 Nisan 2017 22:45

Microsoft'un yaklaşık 10 yıl önce piyasaya sürdüğü ve bir türlü beklentiyi karşılayamayan işletim sistemi Windows Vista için yolun sonuna gelindi.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, Windows Vista'nın fişini çekti. Şirket, artık bu işletim sistemini desteklemeyecek.

Başka bir deyişle, bu işletim sistemini kullanmaya devam eden kullanıcılar uzun vadede güncellemelerden mahrum kalacak.

Windows Vista, güvenlik, işletim sistemi güncellemelerini artık alamayacak. Bu , işletim sistemini tamamen korumasız bırakacak.

Şirket kullanıcılarını Windows'un son sürümüne geçmeleri yönünde telkin ediyor. Zira en popüler eski sürümlerden biri olan Windows 7 de önümüzdeki yıllarda Windows Vista'nın kaderini paylaşacak.

 

Windows 7 desteği ne zaman son bulacak?

 

Yapılan resmi duyuruya göre, Microsoft, Windows 7'ye verdiği desteği 2020 yılının Ocak ayında desteği kesecek.

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