Microsoft Windows 7'yi tanıttı

Şu sıralar gerçekleşen PDC 2008 etkinliğinde gündem Vista-halefi Windows 7 idi. Bu etkinlikte Microsoft, Windows 7'nin Milestone 3 Pre-Beta sürümünü tanıtacaktı ve beklenen gerçekleşti. WindowsIT Pro editörü ve winsupersite.com'un yöneticisi Paul Thurott, Microsoft'un etkinlik eşliğinde tanıttığı bu yeni Windows ön-sürümünün ekran görüntülerini yayınladı. Resimlerin orijinalitesi hakkında şüpheye düşmenize gerek yok, zira resimler Microsoft izniyle paylaşıma açıldı.



Ekran görüntülerinde Windows 7'nin şimdiye kadar sahip olduğu Vista-vâri arayüzden az da olsa sıyrıldığı gözüküyor. Device Stage özelliği bu betaya dâhil edilmiş. Bunun dışında dedikodu aşamasında bulunan "yeni görev çubuğu" artık resmileşti. Ekran görüntülerinde Windows 7'nin yeni bir görev çubuğu ve değişikliğe uğramış bir Windows Explorer görmek mümkün.

