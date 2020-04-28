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Microsoft ve Huawei Antalya’da hakim karşısına çıkacak

28 Nisan 2020 18:35

Muammer Karabulut isimli vatandaş Koronavirüs'ün 5G teknolojisi çalışmaları sebebiyle yayıldığı iddiasıyla dünya devi Microsoft ve Huawei hakkında dava açtı. Davanın ilk duruşması 1 Haziran'da görülecek.

Sözcü'den Can Özçelik'in haberine göre; Koronavirüs yayılmasında 5G teknolojisinin etkili olduğu iddiaları üzerine, Antalya'da yaşayan şikayetçi Muammer Karabulut, Microsoft ve Huawei hakkında  dava açtı. 

Antalya Ticaret Mahkemesi’ne dava açan şikayetçi Karabulut, insan sağlığına zarar verdiği öne sürülen 5G teknolojisinin anlatıldığı reklamların yayınlarının durdurulmasını ve dava sonuçlanıncaya kadar 5G ile çalışan tüm araç ve gereçlerin satışının engellenmesini istemişti.

Antalya Ticaret Mahkemesi dava için gün verdi. Davalı ABD'li Microsoft ve Çin firması olan Huawei şirketleri 1 Haziran'da hakim karşısına çıkacak.

Şikayetçi Muammer Karabulut, “Teknolojiye karşı değilim. Ama teknoloji de insan sağlığına tehdit etmemelidir. Artık tüm kullandığımız araç ve gereçlerin kullanım kılavuzlarında, özellikle insan sağlını ilişkin açıklamalara yer veriliyor. Microsft'un destek verdiği ürünler ile Huawei'nin 5G ile çalışan tüm araç ve gereçleri ile 5G antenleri de dahil, insan sağlığı açısından yan etkileri olmadığını kanıtlasınlar, Dünya Sağlık Örgütü haricinde, kendilerine bağımlı olmayan bir heyetin imzası ile yayınlasınlar” dedi.

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