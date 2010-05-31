Microsoft ve HP'den anlaşma

T24- Microsoft ve Hewlett Packard (HP), 250 milyon dolarlık yatırımla mevcut BT varlıklarını bir araya getirerek, altyapıdan uygulamaya uzanan farklı çözüm alternatifleriyle müşterilerine hizmet sunma kararı aldı.





Microsoft Türkiye Genel Müdürü Tamer Özmen, anlaşmanın ayrıntılarının paylaşıldığı toplantıda, ortak girişimin veri merkezlerindeki sunucu ve ağ yönetiminden veri depolama sistemlerine, satış operasyonlarından pazarlama faaliyetlerine kadar hemen her alanda kapsamlı işbirliğini gündeme getirdiğini anlattı.



Girişimin, müşterilerine yeni çözüm ve servis sunulmasını sağlayacağına işaret eden Özmen, işbirliğinin KOBİ'lere, kurumsal müşterilere, girişimcilere üretim artışında ve fiyat faydası sağlanmasında etkili olacağını vurgulayarak, sürecin ürün tasarımından pazarlamaya kadar geniş alanı kapsadığını açıkladı.



Özmen, küresel anlaşmanın yerel olarak iş planları içerdiğini ve belli çalışma planları bulunduğunu kaydederek, 250 milyon doların, başlangıçta ürünlerin daha iyi çalışması için ortak entegrasyona harcanacağını bildirdi.



Bir soru üzerine de Özmen, Türkiye'deki kurumsal şirketlerin çoğu ile çalıştıklarını, girişimle, kurumsal şirket sayısında artıştan ziyade dikey yatırımlarda değişme beklediklerini söyledi.



"2010 sektör için geri dönüş yılı olacak"



HP Türkiye Genel Müdürü Serdar Urçar da, HP ve Microsoft olarak müşterilerine düşük maliyet, performans, esneklik ve yüksek verimlilik sunan entegre çözümlerle, ''güvenilir'' ve ''stratejik'' iş ortağı olma yolunda yeni bir adım attıklarını söyledi.



Küresel işbirliğinin, Türkiye'ye önemli etkisi olacağını belirten Urçar, birlikte odaklanacakları konuları bulacaklarını, İstanbul ve Ankara'da iş ortaklarına sanallaştırma eğitimlerinin verildiğini, finansal hizmet çözümleriyle de hizmet sağlayacaklarını kaydetti.



Urçar, 2010'un sektör için geri dönüş yılı olacağını vurgulayarak, ''2009'da krizden hepimiz etkilendik. Sektör ve firmalar için 2010, 2008'deki performansın yakalanacağı yıl olacak. 2011'den itibaren hizmet ve yazılım pazarında büyüme bekliyoruz'' dedi.



Kendi kendini yöneten veri merkezleri



Anlaşma, dünya genelinde Microsoft ve HP müşterilerine yeni çözüm ve servislerin sunulmasını sağlayacak. Microsoft ve HP, kendi kendini yönetebilen veri merkezi ortamlarında sunucu, depolama, ağ ve uygulama kaynaklarını entegre etmeyi ve kurumların değişen iş gereksinimlerine yanıt veren teknoloji çözümleri ortaya koymayı hedefliyor.



Microsoft ve HP, süreçle birlikte veri merkezlerinin kendi yönetimlerini ve bakımlarını otomasyon ortamında ve en az insan müdahalesiyle gerçekleştirmeyi amaçlıyor. Anlaşma, KOBİ'lerden dev veri merkezlerine kadar her ölçeğe hizmet veren hizmet kanalı oluşmasına yol açacak.