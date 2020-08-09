Microsoft'un kurucusu Bill Gates, TikTok'la anlaşma ihtimalini 'zehirli kadeh' olarak değerlendirdi

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, ABD'nin şirketlere '45 gün içinde bütün ilişkileri kesin' dediği Çin merkezli sosyal medya uygulaması TikTok'un, ile anlaşma ihtimalini değerlendirdi. Gates, Microsoft'un TikTok'la anlaşmasının sorun yaratabileceğini belirtti ve 'zehirli kadeh' olarak nitelendirdi.

Wired'a konuşan Gates, sosyal medya sektöründe büyük bir oyuncu olmanın Microsoft için basit olmayacağını söyledi. Gates, TikTok'un ülkede faaliyet göstermeye devam edebilmesi için ABD'deki kolunun Microsoft tarafından satın alınması ihtimalini 'zehirli kadeh' olarak niteledi ve bu tür bir anlaşmanın başta avantaj gibi görünse de daha sonra dezavantaja dönüşeceği mesajını verdi.