Microsoft Türkiye'den 'piyango' açıklaması

Microsoft Türkiye, Microsoft'un bir tür piyango düzenlediğini ifade eden "Kesin oku, doğruysa yaşadık..." başlıklı mesajın, tamamen gerçek dışı bir iddia olduğunu bildirdi.
Microsoft Türkiye'den yapılan yazılı açıklamada, Microsoft adına birçok asılsız mail yollandığı belirtilerek, bu sahte maillerden yeni birinin son günlerde yoğun bir şekilde dolaştığının tespit edildiği kaydedildi.
Açıklamada, "Bu mail, Microsoft'un bir tür piyango düzenlediğini ifade eden 'Kesin oku, doğruysa yaşadık...' başlıklı mesajdır. Bu mesaj, kolaylıkla tahmin edilebileceği gibi tamamen gerçek dışı bir iddiadır ve kötü niyetli kişilerce internet kullanıcılarının kişisel bilgilerine ulaşmak için hazırlanmıştır" denildi. Sistem güvenliği ile ilgili öneriler
Microsoft'un kullanıcılara önerdiği güvenlik önlemlerine de yer verilen açıklamada, kullanıcılara internet üzerinden bilgisayar güvenliği ile ilgili şu önerilerde bulunuldu:
"Önemli kişisel bilgilerinizi hiçbir zaman bir e-posta, anlık ileti veya açılır pencere üzerinden başkalarına vermeyin.
Herhangi bir bilgi girmeden önce web sitesinin kişisel bilgilerinizi koruduğundan ve gerçek olduğundan emin olun.
Windows Live Messenger ve Windows Live Hotmail adresinizde kullandığınız şifrenizi mutlaka belirli bir uzunlukta ve kolay tahmin edilemeyecek şekilde belirleyin. Şifrelerinizi kimseyle paylaşmayın. Başka e-posta hesaplarınız, üye olduğunuz forumlar, bloglar ve başka interaktif siteler için aynı şifreyi kesinlikle kullanmayın.
Windows Live Messenger anlık ileti penceresinden veya Windows Live Hotmail e-postanızdan tanıdığınız bir arkadaşınızdan bile gelmiş olsa (arkadaşınızın e-posta hesabının korsanlar tarafından ele geçirilip geçirilmediğini bilemezsiniz) gönderilen linkleri dikkate almayın ve asla bu linkleri tıklayarak hesabınıza giriş yapmayın. Windows Live Messenger servisini kullanmak için sadece orijinal Windows Live Messenger'i kullanın. Bu amaçla hazırlanmış MSN'den bağımsız servisleri kullanmanızı tavsiye etmiyoruz.
MSN veya Windows Live Hotmail müşteri hizmetleri, Microsoft destek hizmetleri adı altında gelen e-postalar içinde yer alan linkleri tıklayarak şifrenizi, özel güvenlik bilgilerinizi talep eden sorulara cevap vermeyin.
Windows Live Messenger listenize eklenmek için tanımadığınız biri tarafından davet alırsanız asla kabul etmeyin. Kişisel bilgilerinizi isteyen bir e-posta iletisi, anlık ileti veya açılır pencere alırsanız bağlantıyı tıklamayın.
Bilgisayarınızın güvenlik ayarlarını asla düşürmeyin. Sizinle paylaşılacak bir dosyası olduğunu belirten ancak bunu görebilmeniz için güvenlik ayarlarınızı düşürmeniz gereken anlık iletilere veya e-postalara güvenmeyin. Bilgisayarınızın güvenliğini artırmak için http://www.microsoft.com/turkiye/athome/security/default.mspx
adresindeki yönergeleri adım adım uygulamanızı öneririz.
Tüm bu uyarıların dikkate alınmasına karşılık bir anlık dalgınlık sonucu şifre bilgisayar korsanları tarafından ele geçirildiği takdirde, öncelikle parola sıfırlama işlemi yapılmasını öneriyoruz."İlgili haberler:
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