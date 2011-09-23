Microsoft Türkiye Erzurum’a Bilişim Akademisi açıyor

T24 - Türkiye’deki bilgisayar okuryazarlığı oranın artması ve bilişim teknolojilerinin sosyal imkânları kısıtlı gençler tarafından da kullanılabilmesi amacıyla başlatılan “Bilenler Bilmeyenlere Bilgisayar Öğretiyor” projesine Erzurum'da eklendi.



T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Habitat için Gençlik Derneği, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Microsoft Türkiye’nin ortaklaşa yürüttüğü sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde bir Bilişim Akademisi de Erzurum’da açılacak.



Microsoft Türkiye, sosyal sorumluluk ve eğitim etkinlikleri kapsamında Erzurum’da KOBİ ve üniversite öğrencileri ile vatandaşlara yönelik tasarım, yazılım ve güvenli internet eğitimini bu bilişim akademisinde verecek.



Erzurum’a teknolojik destek sağlanmasının öneminden yola çıkarak, 22 Eylül 2011 tarihinde, Erzurum Milletvekili Cengiz Yavilioğlu ile Microsoft Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Eğitim Programları Müdürü Erdem Erkul Erzurum’da Bilişim Akademisi projesini görüşmek üzere bir araya geldi.



Milletvekili Yavilioğlu ile birlikte Vali Yardımcısı Mehmet Gök, Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Eyüp Tavlaşoğlu, Atatürk Üniversitesi Rektörü Hikmet Koçak, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik ve sivil toplum örgüt temsilcileri ile buluşan Erdem Erkul, Erzurum’da açılacak olan Bilişim Akademisi projesini görüştü.



Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası’nı beraber ziyaret eden Yavilioğlu ve Erkul, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik ve iş adamlarıyla görüştüler. Burada Microsoft Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Eğitim Programları Müdürü Erdem Erkul, “Erzurum’daki KOBİ’lerin e-ticaretten daha fazla faydalanabilmelerine imkân tanımak, web tasarımları konusunda ihtiyaç duydukları teknik destek ve bilgiyi sunmak için ETSO ile ortak bir çalışma yapmak istiyoruz” dedi.



Yavilioğlu ve Erkul Erzurum Teknik Üniversitesi’ndeki ziyaretleri esnasında Rektör Prof. Dr. Muammer Yaylalı’ya Bilişim Akademisi projesi hakkında bilgi verdiler. Bu ziyarette Yaylalı da projenin teknik eğitim ve destek açısından önemini vurguladı.



Erzurum Öğretmenevinde basın toplantısı gerçekleştiren Yavilioğlu ve Erkul, Erzurum’da düzenledikleri gezi ve incelemeler konusunda birtakım değerlendirmelerde bulundu.



Cengiz Yavilioğlu, Erzurumluların Ekim ayından itibaren hizmet vermeye başlaması planlanan Bilişim Akademisi’ne ilgi göstermelerini isterken, “Erzurumlular, bilgi teknolojileriyle dünyaya açılacaklar. E-ticaret, bilgisayar yazılımı, web tasarımı, vb. gibi konular ile teknolojik alt yapısını güçlendirecek olan Erzurum, bu sektörde önemli bir istihdam imkânı oluşturacak. Şehrin ekonomisi internet ortamı sayesinde dünyaya açılırken, üretilen yerel marka ve değerler küresel pazarda kendisini konumlandıracak yer bulabilecek” şeklinde konuştu.





