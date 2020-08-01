Microsoft, TikTok'u satın almak için görüşmelere başladı

Teknoloji devi Microsoft’un bir süredir Çin menşeli TikTok’un ABD operasyonlarını satın almak için ön görüşmelere başladığı belirtildi.

Çinli teknoloji şirketi ByteDance, ABD'nin TikTok dahil Çin'e ait uygulamaları yasaklayacağını gündeme getirmesinin ardından çoğunluk hissesini Amerikalı yatırımcılara satmayı değerlendiriyor.

Reuters haber ajansına bilgi veren bir kaynağa göre, TikTok’u satın almak için ön görüşmeler yapan şirketlerden biri Amerikan teknoloji devi Microsoft. Öte yandan, profesyonel sosyal medya platformu LinkedIn’in sahibi Redmond şirketinin Facebook gibi doğrudan rakiplerine kıyasla TikTok’u satın alırken daha az engelle karşılaşabileceğini de söyledi.

TikTok ise yaptığı açıklamada, “Söylentiler ya da iddialarla ilgili yorum yapmıyoruz. Ancak TikTok’un uzun vadede başarı olacağından eminiz” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, “TikTok’u yasaklayabiliriz. Başka şeyler de yapabiliriz. Birkaç seçenek var. Ama çok gelişme oluyor. Ne olacağını göreceğiz. Ama TikTok’la ilgili çok sayıda alternatifi değerlendiriyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, temmuz ayında yaptığı açıklamada TikTok da dahil olmak üzere Çin menşeli sosyal medya uygulamalarını yasaklamayı planladıklarını açıklamıştı.

Pompeo, "Bu konuda Başkan'ın önüne geçmek istemiyorum ama ABD, insanların telefonlarında yüklü olan Çinli uygulamalar hakkında doğru olanı yapacaktır. Şu an konuyla ilgileniyoruz" ifadesini kullanmıştı.