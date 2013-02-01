Microsoft, Office 2013 sürümünü piyasaya sürüyor

Microsoft, Office yazılımının tablet ve dokunmatik ekranlı bilgisayarlarla daha iyi çalışması için yeniden tasarlanmış hallerini piyasaya sürüyor.

Office yazılımı, Microsoft'un satın aldığı Skype video sohbet programını da içerirken, kullanıcılar Office programlarına yeni özellikler ve fonksiyonlar eklemek istediklerinde bunu, yazılımın yeni versiyonuna eklenen uygulama dükkanı üzerinden yapabilecekler.

Programlar, Microsoft işletim sistemi ile çalışan kişisel bilgisayarların yanı sıra Apple ürünü işletim sistemi Mac OS'la da kullanılabiliyor.

Piyasanın önde gelen firması Microsoft Office, kullanıcıların sadakatini garanti altına almak için, daha ucuz alternatiflerinden daha fazla özellik sunmaya çalışıyor.

Geçen yıl firmanın Office programını üreten bölümü yaklaşık 24 milyar dolar kazanç elde etmişti. Bu Microsoft'un kazancının yaklaşık olarak üçte birine denk düşüyor.

Araştırmalar, kullanıcıların, Microsoft Windows'un yeni sistemlerine, Windows 7 ve Windows Vista'ya geçtiklerinden daha düşük bir hızda geçtiğini ortaya koyuyor.

Microsoft henüz Office yazılımının Apple iPad tabletleri için kullanılacak bir sürümünü ise üretmedi.

(BBCTürkçe)