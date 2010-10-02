-MICROSOFT MOTOROLA'YA DAVA AÇTI REDMOND (A.A) - 02.10.2010 - Yazılım devi Microsoft, akıllı telefon patent haklarını ihlal ettiği iddiasıyla Motorola'ya dava açtı. Dünyanın en büyük yazılım şirketi Microsoft, Motorola'nın telefonlarında, Microsoft teknolojisine dayalı Google'ın Android yazılımını kullandığını, biri Washington'da, diğeri Uluslararası Ticaret Komisyonu'nda olmak üzere bu şirkete karşı dava açtığını açıkladı. Microsoft, Motorola'nın 2003'ten 2007 yılına kadar cep telefonu teknolojilerinden bazıları için lisans aldığını, ancak bu teknolojileri kullanmaya devam etmesine rağmen lisansını yinelemediğini de belirtti. Motorola sözcüsü, güçlü fikri mülkiyet portföyüne dayanarak, ''kendilerini güçlü biçimde savunmayı'' planladıklarını söyledi. Daha önce de yazılım firmaları ve cep telefonu üreticileri patent hakkı ihlali gerekçesiyle birbirlerine davalar açmıştı.