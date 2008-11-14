Microsoft, Live'ı Facebook gibi yapacak

Arama motoru, anında mesajlaşma ve Hotmail elektronik posta hizmeti sunan Windows Live, böylece kullanıcılarına Facebook'ta olduğu gibi arkadaşlarıyla temas kurma ve fotoğraf paylaşma olanağı tanıyacak, Pandora, LinkedIn, Photobucket ve Yelp gibi sitelere bağlantı verecek.



Windows Live kullanıcıları, diğer sosyalleşme sitelerinde olduğu gibi profillerini koyabilecek, hobileri ve faaliyetlerinden arkadaşlarını haberdar edebilecek, ayrıca fotoğraflarını yerleştirecekleri sohbet odasında anında 20 kişiyle "chat" yapabilecek.



Microsoft'un Windows Live sorumlusu Chris Jones, Window Live kullanıcılarının tüm web'de arkadaşları bulunduğunu ve değişik hizmetlerle birbirleriyle iletişim kurduğunu belirterek, "Nasıl işlediğini sormaksızın her şeye tek bir sayfadan girmek istiyorlar, şimdi Windows Live bu hizmeti verecek" diye konuştu.