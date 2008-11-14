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Bilim / Teknoloji

Microsoft, Live'ı Facebook gibi yapacak

Microsoft, anında mesajlaşma portalı Windows Live'ı daha fazla sosyalleşme sitesi haline getirecek.

14 Kasım 2008 02:00

Arama motoru, anında mesajlaşma ve Hotmail elektronik posta hizmeti sunan  Windows Live, böylece kullanıcılarına Facebook'ta olduğu gibi arkadaşlarıyla temas kurma ve fotoğraf paylaşma olanağı tanıyacak, Pandora, LinkedIn, Photobucket ve Yelp gibi sitelere bağlantı verecek.

Windows Live kullanıcıları, diğer sosyalleşme sitelerinde olduğu gibi profillerini koyabilecek, hobileri ve faaliyetlerinden arkadaşlarını haberdar edebilecek, ayrıca fotoğraflarını yerleştirecekleri sohbet odasında anında 20 kişiyle "chat" yapabilecek.

Microsoft'un Windows Live sorumlusu Chris Jones, Window Live kullanıcılarının tüm web'de arkadaşları bulunduğunu ve değişik hizmetlerle birbirleriyle iletişim kurduğunu belirterek, "Nasıl işlediğini sormaksızın her şeye tek bir sayfadan girmek istiyorlar, şimdi Windows Live bu hizmeti verecek" diye konuştu.

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