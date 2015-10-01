Microsoft ile Google'ın patent savaşı bitti



Her iki şirket de davadan çekilme kararı aldıklarını doğruladı. ABD ve Almanya'da cep telefonları, oyun konsolu Xbox, Windows ürünleri gibi ürünlerin patentine ilişkin yaklaşık 20 ayrı dava görülüyordu. İki şirket arasındaki anlaşmanın mali koşulları hakkında kamuoyuna bilgi verilmedi.

Google ve Microsoft'un ilerleyen dönemde patent konularında işbirliği yapacağı bildirildi. İki şirket, arama motorları, akıllı telefonlardaki yazılımlar ve tablet bilgisayarlar gibi alanlarda birbirleriyle doğrudan rekabet ediyor.

İşbirliği artacak

Öte yandan şirketlerin, video yayınlarının şifrelenmesi ve çözülmesi için telifsiz bir teknolojinin geliştirilmesi amacıyla da işbirliği yapmak istediği öne sürüldü. Google, halihazırda Netflix ve Amazon şirketleri ile işbirliği yapıyor.

Ayrıca, şirketlerin 'patent trolleri' ile mücadele etmek amacıyla hukuki bir çerçeve oluşturulması için birlikte çalşmak istediği de iddia edildi. Patentleri önceden satın alarak, benzer teknolojileri kullanan şirketlerden telif ücreti talep eden şirketler 'patent trolü' olarak adlandırılıyor.