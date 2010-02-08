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Yaşam

Microsoft, güvenlik boşluğunu kapatabilecek mi?

Microsoft, yayınlayacağı yamalarla Windows’un çeşitli sürümleri ve Office paketindeki kritik güvenlik boşluğunu kapatmayı hedefliyor.

08 Şubat 2010 02:00

T24 - Son dönemde sık sık güvenlik açıklarıyla gündeme gelen Microsoft, yarın yayınlayacağı yamalarla Windows’un çeşitli sürümleri ve Office paketindeki birçok kritik güvenlik boşluğunu kapatmayı hedefliyor.
 

Microsoft'un güncellemelerinden 11'i Windows işletim sistemini kapsıyor. Diğer iki güncelleme ise Office ürünlerindeki açıkların kapatılmasını hedefliyor.

Windows güncellemelerinden 5'i “kritik” seviyede değerlendiriliyor. Geri kalan Windows güncellemelerinden 7'si “önemli”, 1 tanesi ise “ortalama risk” sınıfında yer alıyor.


Hangi Windows sürümleri için geçerli?

Güncellemeler, Windows 2000'den Windows 7'ye bütün Windows sürümlerini kapsıyor. Yamaların sisteme kurulması, özellikle Windows XP ve Windows 2000 kullanıcıları açısından büyük önem taşıyor.

Kritik ve önemli güncellemeler, ağırlıkla eski işletim sistemlerini ilgilendiriyor. Kritik seviyedeki 5 adet güncelleme, Windows XP ve Windows 2000 işletim sistemleri için öngörüldü.

Buna karşılık Microsoft'un yeni işletim sistemleri Vista ve Windows 7 için de 3 kritik güncelleme hazırlandı.


İnternet Explorer'daki açık devam ediyor

Windows'un çeşitli sürümleri ve Office paketi için söz konusu güncellemeler hazırlanırken, paket, Microsoft'un tarayıcısı İnternet Explorer'de geçen günlerde ortaya çıkarılan güvenlik açığını kapsamıyor.

Microsoft yetkilileri, hackerlara saldırı olanağı veren bu açık üzerinde çalışıldığını, açığın daha sonra yayımlanacak bir yama aracılığıyla kapatılacağını duyurdu.

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