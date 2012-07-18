Microsoft AB'ye tarayıcılarla ilgili verdiği sözü tutmadı

Microsoft, 2009 yılında, AB Komisyonu tarafından rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle kendisine verilecek cezaların durdurulması karşılığında, Windows işletim sisteminde yer alan tarayıcısı Internet Explorer'a alternatif diğer firmaların tarayıcılarını da kullanıcıya kurulum seçeneği olarak sunma sözü vermişti.



Microsoft bunun karşılığında yüklü bir para cezasından kurtulmuştu.

AB Komisyonu Microsoft'u, "Internet Explorer'ı Windows işletim sistemine entegre ederek haksız rekabete ve kendi baskın piyasa pozisyonunu güçlendirmeye çalışmakla" suçlamıştı. AB rekabet kurallarının ihlali durumunda Komisyon üreticilere yıllık gelirinin yüzde 10'u oranında para cezası kesebiliyor.

'Seçenek sayfasını devre dışı bıraktı'

Microsoft, Avrupa'da beş yıl boyunca ürünü Windows işletim sistemi içerisinde Internet Explorer dışında farklı tarayıcı alternatiflerinin de yer aldığı bir “tarayıcı seçenek sayfası" sunma vaadinde bulunmuştu. Sayfa sayesinde kullanıcılar bir kaç adımda Internet Explorer’ı kolayca devre dışı bırakarak başka bir tarayıcıyı standart tarayıcı olarak belirleyebiliyordu.

Microsoft'un 2011 yılı Şubat ayında Windows 7 için yayınladığı güncelleme paketiyle birlikte sözkonusu "tarayıcı seçenek sayfası"nı devre dışı bıraktığı belirtildi. Microsoft, sorunun "teknik bir hatadan kaynaklandığını" duyurdu. Hatadan ötürü özür dileyen Microsoft yönetimi, sorunun ivedilikle aşılması için gereken adımların atıldığını açıkladı.

AB Komisyonu'nun rekabetten sorumlu üyesi Joaquin Almunia, Microsoft'un tutumuna "İlk kez böyle bir şeyle karşılaşıyoruz" diye tepkiyle karşılık verdi.

AB Komisyonu şimdiye kadar piyasa gücünü kullanarak rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Microsoft'a toplam 1 milyar 700 milyon euroluk ceza kesmişti.

Tarayıcı piyasasında durum

Windows ile işletim sistemi piyasasında yüzde 90'dan fazla bir pay alan Microsoft, Internet Explorer ile tarayıcı pazarında sürekli geriliyor. Webtrekk şirketinin Almanya'da yaptığı bir araştırmaya göre Firefox tarayıcı piyasasından yüzde 35,1 pay alıyor.

Internet Explorer'ın yüzde 31,1'le ikinci sırada yer aldığı listede, Apple'ın Safari'si 16,9'la üçüncü, Google'ın Chrome'u ise 11,7 ile dördüncü sırada yer alıyor. (Deutsche Welle Türkçe)