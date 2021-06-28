Miçotakis "Gençlere bir ödül borçluyuz" dedi; Yunanistan'da aşı olan gençlere 150 Euro'luk kart verilecek

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkede genç nüfusu Koronavirüs'e karşı aşı olmaya teşvik etmek için, aşı olan gençlere para ödülü verileceğini duyurdu. Gençler, 150 Euro'luk kartı seyahat ve kültürel aktivitelerde kullanabilecek.

Reuters'ın aktardığı habere göre, Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ülkede aşı olan gençlerin ilk doz aşıdan sonra 150 Euro'luk bir kart alacağını duyurdu. Miçotakis "Bu ülkenin gençlerine sabırları için bir hediye borçluyuz" diyerek duyurdu.

"Özgürlük kartı" adı verilen içinde 150 Euro olan kartlar, 1996-2003 yılları arasında doğan, ilk doz aşısını yaptıran kişilere verilecek. Yunanistan'da yaklaşık 940 bin gencin bu kartı alabileceği tahmin ediliyor.

Kart, seyahat, turistik aktiviteler ve ülke içindeki kültürel aktivitelerde harcanabilecek.

Yunanistan'da Koronavirüs vakalarının azalmasıyla açık havada maske zorunluluğu kuralı kalktı. İki doz aşısını yaptıran kişilerin test yaptırmadan iş yerlerine ve spor salonlarına gitmesinin de önü açıldı.