Mickey Rourke'den sıra dışı toplantı

Antalya'da yapılan 4'üncü Uluslararası Avrasya Film Festivali'nin ünlü konuklarından ABD'li aktör Mickey Rourke, köpeğiyle katıldığı basın toplantısında iki de sigara içti.



Dün gece Antalya Kültür Merkezi'nde (AKM) galası yapılan ‘Güreşçi’ filmindeki başrolüyle Oscar'a aday gösterilen Rourke, 45'inci Antalya Altın Portakal Film Festivali ile birlikte yapılan uluslararası festivalin en ilgi çeken konuğuydu. Festival boyunca dünyaca ünlü oyuncular Jacquline Bisset, Michael York, Danny Glover, Kevin Spacey, Michael Ironside, Matthew Modine, Marisa Tomei, Adrian Brody'ye göre en sıra dışı basın toplantısını, Mickey Rourke yaptı.



Gerçek hayatında da oynadığı rollerdeki gibi asi bir ruha sahip olan Rourke, bir saat süren toplantı başlar başlamaz bir kahve istedi. İlk kez toplantıda böyle bir ayrıcalık tanınarak şekerli kahvesi getirilen Rourke, güneş gözlüğü takarak hayranlarını bir kez daha şaşırttı. Bunun ardından yardımcısının kucağında bir yastık üzerinde salonda bekleyen Chihuahua cinsi ‘Loki’ adlı köpeğinin, masaya getirilmesini istedi.



Kardeşi ve annesinden sonra en sevdiği yaratığın Loki olduğunu anlatan Rourke, köpeği için “Kendini bir erkek çocuk sanıyor” dedi. Basın toplantısını izleyen festival ve TÜRSAK Vakfı Başkanı Engin Yiğitgil ile toplantının moderatörü Zeynep Dadak da kısa süre sonra duruma alışarak Loki’yi sevmeye başladı.



Soru sormak için söz alan gazetecilerden NTV muhabiri Oya Özgey, soru sormayacağını ve bir hediye vermek için toplantı masasına gelip gelemeyeceğini sordu. Rourke'nin davet etmesi üzerine elindeki poşetiyle gelen Özgey, Loki’ye kıyafet aldığını söyledi. Rourke de Özgey’e sarılıp teşekkür ettikten sonra yardımcısına köpeğini giydirip tekrar masaya getirmesini istedi.



Sigara için izin istedi



Sonrasında Rourke sigara içme yasağının olduğu yerde sigara içip içemeyeceğini Yiğitgil'e sordu. Onay almasından sonra cebinden sigarasını çıkartan Rourke, yakmak için ateş rica etti. Bir foto muhabirinin sigarasını yakması sonrası, kahvesini de içerek soruları yanıtlayan ünlü aktör, toplantı bitene kadar bir sigara daha içti.



3-4 kez filmi bıraktım



Oyunculuk kariyeri öncesi profesyonel boks geçmişi olan ünlü Amerikalı aktör, çekimlerin çok zorlu olduğunu ve aldığı yaralar yüzünden 3-4 kez filmi bıraktığını söyledi. Filmde kendisinin kaldırıp atıldığını vurgulayan Rourke, “Bu yüzden bir hafta hastanede yattım. Filmin güreş sahnelerinde yer alan tüm oyuncular da yaralandı. Benim dışımdaki güreşçilerin hepsi profesyonel güreşçiydi. 23 yıllık oyunculuk kariyerimde hiç bu kadar ağır bir filmde çalışmamıştım” sözleriyle yaşadığı zorlukları anlattı.



Film öncesi 2 ay spor yaptım



Film öncesi 2 ay spor yaptığını ve kardeşinin tanıdığı Magic adlı eski bir profesyonel güreşçiden yardım aldığını anlatan Rourke, “Çok fakir biriydi. Spor salonunun arkasında bir kutuda yaşıyordu. Sabahları salonda duş alıyordu. Eşi terk etmişti. Ailesi yoktu. Çok egzersiz yaptığı için 28 yaşında gibi bir vücudu vardı” dedi.



Mickey Rouke 2 saat hastanede kaldı



Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Avrasya Film Festivali için Antalya'da olan ABD'li aktör Mickey Rourke, üşütme ve bel ağrıları nedeniyle tedavi gördü. Antalya Kültür Merkezi'ndeki basın toplantısının ardından Mickey Rourke, Medical Park Hastanesi'ne özel bir araçla getirildi. Saat 15.00 sıralarında hastanenin acil giriş kapısından basın danışmanı ve köpeği ile birlikte giriş yapan ünlü yıldız, yaklaşık 2 saat kontrol ve tedaviden geçti. Hastaneye girerken ve çıkışı sırasında güleryüzlülüğü ile dikkat çeken Mickey Rourke'nin sağlık durumu ile ilgili hastane doktorlarından net bir açıklama yapılmazken, boğazından üşüttüğü ve hafif bel ağrılarının bulunduğu belirtildi.









