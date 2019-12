Mickey Rourke Spirit’i aldı

Amerikalı oyuncu Mickey Rourke, 81. Oscar Ödüllerinin verilmesinden bir gün önce seçilen "düşük bütçeli büyük yenilik getiren bağımsız filmler" yarışmasında "Spirit" ödülünü aldı. Rourke, "The Wrestler" (Güreşçi) filmiyle "en iyi erkek oyuncu" ödülünün sahibi oldu.



Venedik Film Festivalinin "2008 Altın Aslan" ödülünün sahibi "Güreşçi"de oynayan Rourke "en iyi erkek oyuncu" seçilirken, "Güreşçi" "en iyi film", filmin yönetmeni ve yapımcısı Darren Aronofsky ve Scott Franklin de ödüle layık görüldü.



Bu yıl 24'üncüsü verilen "Spirit" ile sinemaya "büyük dönüş" yapan Rourke (56), filmin yönetmeni Darren Aronofsky'yi dudağından öperek sevincini dile getirdi.



Oscar'ı veren kent Los Angeles'ın Film Eleştirmenleri Derneğinin Spirit (Girişim-Cesaret) Ödülleri şu şekilde dağıtıldı:



En iyi kadın oyuncu: Melissa Leo, "Frozen River" (Donmuş Irmak)



En iyi yardımcı erkek oyuncu: James Franco, "Milk" (Süt)



En iyi yardımcı kadın oyuncu: Penelope Cruz (Yönetmen-oyuncu Woody Allen'ın "Vicky Cristina Barcelona" filmiyle)



En iyi yönetmen: Tom McCarthy "The Visitor" (Ziyaretçi)



En iyi sinematografi (ışık-kamera kullanım sanatı): Maryse Alberti, "The Wrestler" (Güreşçi)



En iyi "ilk" film: "Man on Wire: (Teldeki Adam: İkiz Gökdelen İp Cambazı)



En iyi "ilk" senaryo: Dustin Lance Black (Milk)



En iyi senaryo: Woody Allen, "Vicky Cristina Barcelona"



En iyi belgesel: ‘İkiz Gökdelen Cambazı’



"Spirit"de en iyi belgesel ödülü "Teldeki Adam"a verildi.



11 Eylül 2001'de tamamen yıkılan, 415-417 metre yüksekliğindeki New York Dünya Ticaret Merkezi İkiz Gökdeleni bir yaşındayken 1974 yılında Fransız cambaz Philip Petit'nin "gökdelenler arası" yürüyüşünü anlatan "Teldeki Adam: İkiz Gökdelen İp Cambazı" filmi, son derece ilginç bulundu.



Petit (60), Ağustos 1974'te iki gökdelen arasını en tepeden 45 dakikada tam 7 kez 2 santim genişliğindeki tel üzerinde polis izni olmadan yürümüştü. Petit, "İpte yürürken alta ağ gerilmez. Ben bir geri zekâlıyım. Ne cep telefonum var şimdi, ne de interneti kullanırım" demişti.



(AA)