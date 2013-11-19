Mickey Mouse’un bilinmeyen yönleri

Walt Disney tarafından 1928 yılında yaratılan çizgi film karakteri Mickey Mouse, New York'taki Colony Sineması'nda 'Steamboat Willie' isimli çizgi filmde ilk kez beyaz perdeye yansımıştı. O yıllardan bugün kadar ünü dünyayı saran çizgi film karakteri, büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Çizgi filmlerinin yanı sıra günlük sayısız üründe de yüzünü gördüğümüz bu ünlü farenin aynı zamanda az bilinen yönleri de var. İşte onlardan birkaçı:

- Sanatçı Roy Lichtenstein'ın Mickey Mouse ve Donald Duck'u balık tutarken tuvale yansıttığı “Look Mickey” (1961) adlı yağlı boya tablo Washington Ulusal Sanal Galerisi'nin duvarlarını süslüyor. 1,22 x 1,75 metre ebatlarındaki tablo hiçbir çizgi romana sığmıyor.

- Ünlü farenin fanatik hayranları da var. Portekiz'deki Mickey Mouse hayranı bir matematik öğretmeni, geçen sene öğrencilerine derste saatlerce ünlü karakterin çizgi filmlerini izlettirdiği için görevden uzaklaştırıldı.

- 2011 yılında Mısırlı bir Hrıstiyan politikacı Necip Zaviris, Twitter'da Mickey Mouse'u uzun sakallı ve Selefilerin kıyafetleri içerisinde, Minnie Mouse'yi ise peçele gösteren bir karikatür paylaşınca, İslam'ı aşağılamaktan dolayı mahkemeye çıkmak zorunda kaldı. Hâkim ise şikayet eden kişinin, bir farenin sakallı olarak resmedilmesinden kişisel olarak zarara uğramadığı kanaati ile davayı düşürdü.

- Rusya'daki bir sergide Mickey Mouse'yi azizlerin resimleri üstünde gösteren sanat tarihçisi Andrej Jerofejew ise 2010 yılında dine karşı düşmanlığı kışkırttığından dolayı para cezasına çarptırıldı. Mahkemenin inananların eserlerden “psikolojik travma” boyutunda rahatsızlık duyduğunu öne sürmesiyle sanatçı hakkında üç yıllık hapis cezası istendi.

- Kuzey Kore'de ise Mickey Mouse, komünist rejimle yönetilen ülkede sahneye çıkan az sayıda 'ABD'liden biri. 2012 yılında ülkenin ulusal lideri Kim Jong Un, Mickey Mouse ve diğer Disney karakterlerinin kostümlerini giymiş oyuncuların sahnede dans etmesine izin verdi. Ülkenin ulusal haber ajansı KCNA ise ulusal liderin bu davranışını, sanat alanında büyük bir dönüm noktası olarak nitelendirerek övdü.

(Deutsche Welle Türkçe)