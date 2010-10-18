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MICIR YIĞININDAN ÇIKAN ÇOCUKLARDA DARP YOK DİYARBAKIR (A.A)

18 Ekim 2010 21:34

-MICIR YIĞININDAN ÇIKAN ÇOCUKLARDA DARP YOK DİYARBAKIR (A.A) - 18.10.2010 - Diyarbakır Valiliği, mıcır yığını içerisinden çıkan 2 çocuk cesedinde görünür şekilde darp, cebir, kesici, delici ve ateşli silah yarasının olmadığını bildirdi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bugün saat 10.30 sıralarında Elazığ'dan özel bir şirkete ait inşat firmasına kum taşıyan bur kamyonun Pirinçlik mevkisinde, kamyon üzerinde bulunan kumu boşaltmasından sonra, inşaat firmasındaki görevlilerin kumu bulunduğu yerden kepçe ile kaldırmak istedikleri sırada, kamyon brandasına sarılı 12-15 yaşlarında 2 erkek cesedi gördüklerini bildirdikleri belirtildi. Cesetler üzerinde yapılan kontrollerde, kimlik tespitine yarar herhangi bir bulguya rastlanılmadığı ifade edilen açıklamada, ''Cesetlerde görünür bir şekilde darp, cebir, kesici, delici ve ateşli silah yarasının olmadığı tespit edilmiştir'' denildi. Olayla ilgili soruşturma devam ettiği belirtildi.

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