Michelle Obama'nın balmumu heykeli

Heykeltraş Colin Jackson, ünlü 'Madame Tussauds' Müzesi'nde sergilenmek üzere, first lady Michelle Obama'nın balmumu heykelini yapıyor.



Habertürk'ün haberine göre; ABD'nin yeni başkanı Barrack Obama'nın eşi Michelle Obama'nın heykeli, merkezi Londra'da bulunan ünlü 'Madame Tussauds' Müzesi'nde sergilenecek. Heykeltraş Colin Jackson, şu an Londra'daki Merlin Studios'da bu heykel üzerinde çalışıyor.



Heykeltraş Jackson, fotoğrafta gördüğünüz aşamaya gelmek için yakaşık 6 aydır çalışıyor. Bilindiği gibi dünyanın gelmiş geçmiş tüm siyasi ve tarihi liderleri ve Hollywood starlarının balmumu heykellerinin bulunduğu Washington 'Madame Tussauds' Müzesi'nde Mart ayında Michelle Obama'nın da balmumu heykelinin örtüsünün açılması bekleniyor.

