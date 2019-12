Michelle Obama'dan elbise gafı

ABD'nin yeni First Lady'si Michelle Obama'nın elbisesi New York Times, Vogue ve Telegraph moda editörleri tarafından çok sert eleştirildi..



Seçim kampanyalarında endamı, seçtiği kıyafetler ve tarzıyla büyük beğeni toplayan müstakbel First Lady en önemli gecede sınıfta kaldı! Michelle Obama'nın, başkanlığı kazanan eşinin Chicago'da zafer konuşmasını yaptığı gece için tercih ettiği kırmızı-siyah elbise moda eleştirmenlerince beğenilmedi. Narciso Rodriguez adlı tanınmış modacının 2009 ilkbahar-yaz koleksiyonundan seçtiği bu elbisenin ne modeli vücut şekline uygun bulundu, ne de "ağırlığı" gecenin anlamına yakıştırıldı. Bayan Obama, bu tarihi gecede giydiği elbisenin eteğini uzattırmıştı. Ayrıca etek kısmındaki tüller kumaşa dönüştürülmüş, derin dekoltesi de kapatılmıştı.



"Başarısız tercih"



Ancak ülke basınındaki moda eleştirmenleri özellikle elbisenin bel kısmından geçen saten drapelerin uzun boylu ve iri yapılı First Lady'ye kesinlikle uymadığı görüşünde. Vogue dergisi editörü Andre Leon Talley, "Sadece kendisine uyan bir şeyi seçse, dolabındaki herhangi bir şeyi alsa daha iyiydi" diye yazdı. Fiyatı bin-8 bin dolar arasında olduğu tahmin edilen elbisesini siyah bir hırkayla kombine eden müstakbel First Lady'nin giyimini yorumlayan güzel sanatlar editörü Jeff Weinstein ise giysisinin orantısız ve gözü rahatsız eden bir tasarım olduğunu söyledi. Weinstein, "Özellikle kırmızı şerit son derece rahatsız edici. Bir kokteyl elbisesinin üzerine hırka giymek ise son derece kötü bir tercih olmuş" dedi. New York Times gazetesi için elbiseyi yorumlayan moda editörü Ruth Le Perla da "Böyle bir gece için son derece başarısız bir tercih" diye yazdı.



"Kendin ol"



Modacılardan geçer not alan tek nokta ise Michelle Obama'nın elbisenin üzerine giydiği mini siyah hırka ve düz siyah rugan ayakkabıları oldu. Tarzıyla eski First Lady Jackie Kennedy'ye benzetilen Michelle Obama'nın, kızlarını aynı gece kendi elbisesine uygun olarak kırmızı siyah renklerde giydirmesi de beğenilmedi. New York Times gazetesi, Fox News haber kanalı ve AP haber ajansına görüş bildiren modacılar, "Michelle Obama'nın kendine has, modern çizgileri olan şık bir giyim tarzı vardı. Umarız onu sürdürür" diye konuştular.