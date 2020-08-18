Michelle Obama: Trump ne yaptığını bilmiyor

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ABD'nin 44. First Lady'si Michelle Obama, Başkan Donald Trump'ın ne yaptığını bilmediğini ifade ederken 45. ABD liderini "yanlış başkan" olarak nitelendirdi.

Joe Biden'ın başkan adaylığının açıklanacağı Demokrat Ulusal Kongresi'nde önceden kaydettiği bir konuşması yayınlanan Obama, Trump'ın "işini yapabileceğini kanıtlamak için yeterince zamanı" olduğunu ancak ülkenin Koronavirüs pandemisi, ekonomik kötü gidişat ve ırksal eşitsizlikle sallandığı günlerde başarısız olduğunu söyledi.

Obama, "Beyaz Saray'a baktığımızda liderlik ve istikrar görmek istiyoruz. Şu anda onun yerine kaos, bölünmüşlük ve empati yoksunluğu görüyoruz" dedi.

Joe Biden'ın desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Obama, herkesi oy vermeye ve gerekirse oy verme merkezleri önünde saatlerce sıra beklemeye davet etti.