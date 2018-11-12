Michelle Obama: Kadın düşmanı Trump'ın yemin töreninde gülümsemeye çalışmayı bıraktım

ABD'nin eski First Lady'si Michelle Obama, ABD Başkanı Donald Trump'ın yemin töreninde sahte olsa bile ''gülmeyi denemediğini'' söyledi ve buna sebep olarak Trump'ın kampanya dönemindeki söylemlerini gösterdi.

Obama, yakın zamanda raflarda yerini alacak olan ''Becoming'' isimli biyografisini tanıtmak için bir televizyon programına katıldı. Biyografiyi erken okuma şansı bulanlara göre Obama, Trump'ın siyasal söylemlerinin aynı zamanda ailesini de tehlikeye attığını belirtiyor. Trump'ın seçim kampanyasında Barack Obama'nın ABD'li olmadığını söyleyip doğum sertifikasıyla kanıtlaması gerektiğini mitinglerde dile getirdiği günleri hatırlatan eski First Lady ''Aklı selim düşünemeyen birisi tabancasını alıp Washington’a gelse, kızlarımızın peşine düşse ne olacaktı? Donald Trump bu düşüncesiz imalarıyla ailemin güvenliğini tehlikeye attı. Bu sebeple onu hiç affetmeyeceğim'' yazdı.

Obama kitabında aynı zamanda neden ABD Başkanlığı için faylasıyla hazır olan Hillary Clinton yerine ''kadın düşmanı'' olarak nitelendirdiği Trump'ın seçildiği sorusunu yanıtlamaya çalıştığını da belirtmişti.

Michelle Obama, kitabını tanıtmak için katıldığı programda 30 yaşında düşük yaptığını belirtti ve kızlarını dünyaya tüp bebek tedavisi ile getirdiklerini söyledi.