Michelle Obama bebekleri satışta!

İngiliz gazetesi Daily Mail'in haberinde Michelle Obama'nın, çıplak kolları ve dikkat çeken moda algısıyla bilindiği belirtliyor.Bu nedenle kaçınılmaz olarak First Lady, bir 'aksiyon figürü' bebek oyuncak haline getirilip ticari bir marka olarak marketlerde satışa sunuldu.ABD'de bir oyuncak şirketi tarafından üretilen Michelle Obama oyuncakları 12.95 dolara (17 TL) satışta. şirket yetkilileri Michelle Obama bebeklerine Noel döneminde çok büyük bir talep olması beklediklerini söylediler.Konuyla ilgili Beyaz Saray yetkilileri açıklama yapmaktan kaçınırken, firma yetkilileri Michelle Obama'nın 3 farklı elbiseli oyuncağı olduğunu, her oyuncağın kollarının çıplak olduğunu vurguladılar.İlk Michelle Obama bebeğinin üzerinde mor kıyafeti olduğu ifade edilirken, Obama'nın bu kıyafeti ABD Başkanlık seçimleri döneminde Barack Obama'nın ilk kez düzenlediği ve ilk kez kamuoyunun dikkatini çeken kampanyasında giydi.Kırmızı ve siyah renkli elbisesini de ABD Başkanlık seçimi gecesi giydiği ve bu elbisenin de 2. bir çeşit Michelle Obama oyuncağı olduğu, son farklı elbiseli oyuncağın ise siyah üzerine beyaz çiçek desenli olduğu ve bu elbiseyi de ABD'de The View isimli bir programda giymişti.ABD Başkanı Barack Obama'nın da oyuncağını üreten firma, geçtiğimiz yıldan beri 200 binden fazla Başkan Obama oyuncağı sattığını söyledi.