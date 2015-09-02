Michelle Demishevich'i darp eden sivil polislerle ilgili soruşturma başlatıldı

Gazeteci Michelle Demishevich’in 1 Haziran günü İstanbul Belçika Başkonsolosluğu önünde polisler tarafından darp edilmesiyle ilgili konunun araştırılmasını isteyen Avrupa Birliği Komisyonu’na Türkiye’den yanıt geldi. Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği, gazeteci Demishevich’in şiddete maruz kaldığı iddia edilen konunun araştırıldığını belirtti.

Avrupa Birliği Parlamentosu, Avrupa Birliği Komisyonu ve Avrupa Gazeteciler Federasyonu, trans gazeteci Michelle Demishevich’in haber takibi sırasında sivil polisler tarafından darp edilmesini “gazetecilerin fiziki bütünlüğüne saldırı” kategorisine alarak, sorumlunun devlet olduğunu ve en yüksek seviyede bir tehdit olarak değerlendirdiğini bildirmişti.

Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği, yapılan bu yazılı başvuruyu değerlendirerek yanıt verdi. Açıklamada, “Avrupa Konseyi’nin Gazeteciliğin Korunmasını ve Gazetecilerin Güvenliğini Teşvik Etme Platformu tarafından, 9 Temmuz 2015 ve 10 Ağustos 2015 tarihlerinde, 'LGBT gazeteci polis memurları tarafından dövüldü' ve 'Cumhuriyet Başsavcılığı fotoğraf yayınlayan 18 gazeteci hakkında 7,5 yıl hapis talebiyle iddianame düzenledi' başlıkları altında yapılan uyarıları ve Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EJF) ile Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (İFJ) tarafından yapılan başvuruları değerlendiriyoruz” ifadelerine yer verildi.

Demishevich'i darp eden polislerle ilgili soruşturma açıldığı belirtilen yazıda, olayla ilgili görüntülerin, incelenmesi amacıyla teknik analiz uzmanlarına gönderildiği aktarıldı.

Michelle Demishevich, yaşadığı polis şiddetinin ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’nın C Kapısı önünde yaklaşık yüz avukatıyla birlikte bir basın açıklaması yapmış ve ardından sorumlular hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu. Demishevich, Beyoğlu Kaymakamlığı'nın, suç duyurusunda yer alan sivil polisler hakkında soruşturma yapılmasına izin vermediğinin resmi bir tebligatla kendisine bildirildiğini belirtti.

Cihan Haber Ajansı, yaşanan polis şiddetini görüntülemiş ve medyaya servis etmişti. Başta Avrupa olmak üzere dünya medyası da habere geniş yer vermişti. Disk Basın-İş Sendikası, Türkiye Gazeteciler Sendikası, TGS Kadın Komisyonu, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Basın Komisyonu’da yaşanan şiddeti kınarken; Demishevich, hükümet yanlısı olan bazı islami gazeteler tarafından ise “terörist” ifadesi kullanılarak hedef gösterilmişti. Demishevich, resmi Twitter hesabından bir fotoğraf paylaşarak kimliği belirsiz kişiler tarafından evinin beyaz bir araç içinden gözetlendiğini duyurmuştu.