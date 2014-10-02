Michelle Demishevich T24'te

Michelle Demishevich, bağımsız internet gazetesi T24'ün haberci kadrosuna katıldı. Demishevich, Bağımsız Gazetecilik PlatformuP24'ün medya izleme çalışmalarında da görev alacak.

Türkiye'deki ilk trans kadın gazeteci olan Michelle Demishevich T24 için haber ve dosyalar hazırlayacak.

Demishevich, Bağımsız Gazetecilik Platformu P24 için de medyadaki toplumsal cinsiyet, LGBTİ ve kadın söylemi ile bu alanlardaki sorunlar üzerine yazılar yazacak. Demishevich, platformun medya çalışmalarına da katılacak.

Gazeteciliğe 12 yıl önce başlayan Michelle Demishevich, son iki yıldır televizyon muhabirliği yapıyordu.