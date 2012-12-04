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Kültür-Sanat

Michael Jackson'ın kostümleri yüzbinlerce dolara satıldı

Jackson'ın kıyafetlerinin satıldığı açık arttırmada koleksiyoncular arasıdında Lady Gaga da vardı. Gaga müzayededen 55 parça eşya satın aldı

04 Aralık 2012 12:14

Efsanevi yıldız Michael Jackson'ın kostümleri açık artırmayla yüzbinlerce dolara satıldı.

Jackson'ın kristallerle bezeli eldivenlerinin her çifti 100 bin dolara satılırken, diğer ceketleri ve sahne kostümlerinin de 100 bin dolardan fazla fiyata alıcı bulduğu kaydedildi.

Müzayedeyi yöneten Darren Julien, Jackson'ın ilk dünya turunda giydiği ceketin 240 bin dolara alıcı bulduğunu belirtti.

Jackson'ın uzun süre birlikte çalıştığı tasarımcı Dennis Tompkins ve Michael Bush'ın ürünlerini içeren müzayedede 5 milyon dolardan fazla para toplandı.



Hasılatın bir kısmı Guide Dogs of America ve Nathan Adelson Hospice adlı hayır kurumlarına verildi.

Kostümlerinin koleksiyoncuları arasında yer alan Lady Gaga, twitter hesabından, açık artırmada satın aldığı 55 parça eşyayı Jackson'ın ruhu, cesareti, sevgisi ve hayranları için özenle saklamayı planladığını duyurdu.

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