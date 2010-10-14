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Dünya

MICHALENGELO'NUN KAYIP TABLOSU BULUNDU TONAWANDA (A.A)

14 Ekim 2010 10:11

-MICHALENGELO'NUN KAYIP TABLOSU BULUNDU TONAWANDA (A.A) - 14.10.2010 - Michelangelo'nun "Kayıp Meryem Ana ve Hazreti İsa" tablosu, New Yorklu bir ailede bulundu. İtalyan sanat tarihçisi Antonio Forcellino, ABD'de New York eyaletinin Buffalo kenti yakınındaki Tonawanda kasabasında yaşayan Martin Nober ailesinin elinde, "gerçek Michalengelo tablosu olduğunu" saptadı. Yarbay Martin Noben, Associated Press ajansına, 1475-1564 yıllarında yaşayan Rönesans'ın dahi heykeltıraşı Michalengelo'nun resminin, 4 kuşak önceki dedesinin baldızına, bir Alman barones tarafından emanet edildiğini söyledi. Tarihçi Forcellino, ebadı belirtilmeyen resmi yıllardır araştırıyordu. Tarihte emsalsiz "Davud" heykelinin "çekiç işçisi" mimar-ressam Michelangelo'nun "Kayıp Meryem Ana ve Hazreti İsa" resmi olarak adlandırılan tablosunun bulunuşu, sanat dünyasını dalgalandırdı. Michalengelo'nun kiralık kasaya konulan tablosunun, 300 milyon dolardan satışa çıkabileceği belirtildi.

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