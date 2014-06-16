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Yaşam

Michael Schumacher komadan çıktı ve hastaneden taburcu edildi

Efsanevi Formula 1 pilotu Michael Schumacher’den iyi haber geldi

16 Haziran 2014 15:53

Eski Formula 1'in şampiyon pilotu Michael Schumacher, geçirdiği kayak kazasının ardından girdiği komadan çıktı. Schumacher'in sözcüsü hastaneden taburcu edildiğini duyurdu.

Fransa Alpleri’nde kayak yaparken kaza geçiren ve uzun bir süredir komada tutulan Michael Schumacher’den iyi haber geldi. 

Eski F1 şampiyonunun sözcüsü, Schumacher’in uyandığını ve komadan çıkartılıp hastaneden taburcu ediliğini duyurdu. Açıklama şöyle:

"Michael, bugün itibariyle yoğun bakımdan çıktı. Grenoble Hastanesi’nden ayrılıp uzun bir zaman alacak rehabilitasyon sürecine başka bir yerde devam edecek."

Schumacher'in Grenoble'daki bir rehabilitasyon merkezinde tedavi göreceği öğrenildi. Alman F1 pilotunun, gözlerinin açık olduğu ve kendisiyle iletişim kuranlara tepki verebildiği belirtiliyor. 

Yedi dünya şampiyonluğunu bulunan efsane pilot, 29 Aralık'tan bu yana komada bulunuyordu.

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