Michael Phelps'in bu pozu madalyalarını kaybettirebilir

Olimpiyat tarihinin en çok madalya kazanan sporcusu Michael Phelps, Olimpiyat kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturmaya maruz kalabilir.

Olimpiyat tarihini en çok madalya kazanan sporcusu unvanını elde ederek kariyerine nokta koyan ABD’li yüzücü Michael Phelps, Louis Vuitton markasının reklamında yer aldığı için madalyalarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.

Olimpiyat kurallarına göre, 18 Temmuz-15 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyon süresince, Olimpiyatlar dışında reklam kampanyalarında yer almak sporcular için yasak. Ancak 13 Ağustos günü Phelps’nin Twitter’a sızan fotoğrafları, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’ni (IOC)harekete geçirdi.

IOC’nin 40 nolu kuralına göre, sporcular bir ay süren yarışlar boyunca spor dışındaki alanlarda reklam kampanyanlarına katılamıyor. Bu kuralı ihlal eden sporcular için verilebilecek cezalar arasında, kazanılan madalyaların geri alınması da bulunuyor.

Phelps’in danışmanları, yüzücünün böyle bir cezaya maruz kalmasının söz konusu olmadığını, kendisinin bu fotoğrafların yayımlanmasına izin vermediğini belirtti. Ancak 13 Ağustos’ta Twitter’a sızan fotoğraflar çeşitli internet sitelerinde de yer aldı. Phelps’in danışmanları buna rağmen, birçoğu henüz resmi olaralk yayımlanmamış birçok sporcuya ait reklam çekimi olduğunu söyledi.

Sovyet atletle poz verdi

Louis Vuitton’un ünlü fotoğrafçı Annie Leibovitz tarafından çekilen fotoğraflarıyla yaptığı reklam resmen geçtiğimiz hafta Perşembe günü hayata geçti. Reklam için çekilen fotoğraflardan birinde Phelps mayo ve gözlüklerle bir küvette poz veriyor. Bir diğerinde ise bir kanepede otururken en çok madalya kazanma rekorunu kırdığı eski Sovyet atlet Larisa Latynina ile sohbet ediyor.

Phelps, Londra Olimpiyatları’nda dört altın, iki gümüş madalya kazandı. Kariyerindeki toplam madalya sayısını 18 altın, iki gümüş ve iki bronza çıkaran 27 yaşındaki yüzücü, Olimpiyatların ardından kariyerini sonlandırdı.