Michael Jordan, 2014'te 100 milyon dolar kazandı

NBA ve Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan, ismiyle hala milyon dolarlar kazanmaya devam ediyor. Jordan, sadece geçen sezon cebine 100 milyon dolar koydu.

52 yaşındaki efsane isim sadece kendi ismini taşıyan "Air Jordan" isimli basketbol ayakkabılarının 2014 yılındaki satışından cebine 100 milyon dolar koydu. Bu kazanç onun 15 yıllık NBA kariyerinde elde ettiğinden daha fazla...



BleacherReport'ta yer alan habere göre, Jordan'ın tüm basketbol kariyerinde kazandığı para 94 milyon dolar.



Air Jordan'ların, oyuncunun basketbolu bırakmasından yıllar sonra bile bu kadar fazla satılmasının sebebinin ise Jordan'ın sürekli gündemde kalbilmesinden ve her yaş grubundan hayranı olmasından kaynaklandığı belirtiliyor.