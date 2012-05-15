Michael Jackson'ın kostümleri satışa çıkıyor

Dünyaca ünlü pop yıldızı Michael Jackson’ın klip ve konserlerinde giydiği kostümler açık artırmayla satılacak. Hayranları kostümleri satıştan önce gerçekleştirilecek sergilerde görebilecek.

2009 yılında hayatını kaybeden ABD’li pop yıldızı Michael Jackson’ın çeşitli klip ve konserlerinde kullandığı aksesuarları ve giydiği kostümleri açık artırmayla satışa çıkacak.

Sanatçının ünlü kristal eldiveni için biçilen değer 250 bin pound’dan (yaklaşık 750 bin TL) fazla.

Tamamı ABD’li iki modacı tarafından tasarlanan kostümler Şili’de 18 Mayıs’ta açılacak olan “The Icons and İdols” (İkonlar ve İdoller) sergisinde sergilenecek.

Kostümler Aralık ayında Los Angeles’ta gerçekleştirilecek olan açık artırmaya çıkmadan önce Avrupa, Asya ve Güney Amerika’nın çeşitli bölgelerinde sergilenecek.