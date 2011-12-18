Michael Jackson'ın kişisel eşyaları 1 milyon dolar

T24 - Amerikalı pop yıldızı Michael Jackson'ın son günlerini geçirdiği malikanede bulunan kişisel eşyaları açık artırmada yaklaşık 1 milyon dolara satıldı.





Julien's Müzayede Evi müdürü, 2009'un Haziran ayında hayatını kaybeden sanatçının üç çocuğuyla birlikte yaşadığı malikaneden gelen eşyaların gün boyu süren açık artırmada satıldığını belirterek, daha önce 200-400 bin dolar olması beklenen gelirin tahmin edilenin neredeyse üç katına çıktığını söyledi.





Jackson'ın çocukları tarafından yazılmış bir mesajın bulunduğu yazı tahtası 5 bin dolara satılırken, aynasına Jackson'ın kendisi için yazdığı bir mesajın yer aldığı gardırop 18 bin 750 dolara alıcı buldu.





Şarkıcının 50 yaşındayken son nefesini verdiği yatağın başlığı, ailenin ricası üzerine açık artırmadan çıkarılırken, 400-600 dolar fiyat biçilen yatak örtüsü ise 15 bin 360 dolardan satıldı.





