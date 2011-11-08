-Michael Jackson'ın doktoru suçlu bulundu LOS ANGELES (A.A) - 07.11.2011 - ABD'de mahkeme, ünlü şarkıcı Michael Jackson'ın doktorunu ölüme sebebiyet vermekten suçlu buldu. Mahkeme, Dr. Conrad Murray'ın 25 Haziran 2009'ta Jackson'a güçlü bir anestezi ilacı olan "propofol"den aşırı dozda vererek ölümüne yol açtığına hükmetti. Altı hafta süren mahkeme sürecinde Murray, suçlamaları reddetmişti. Savunma avukatları da, ünlü şarkıcının ölümcül dozu kendisinin aldığını ileri sürmüştü. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Murray'in 4 yıl hapse mahkum edilmesi ve doktorluk lisansının iptal edilmesi bekleniyor. Los Angeles Adli Tıp Kurumu, yapılan otopside Jackson'ın kanında propofolün yanı sıra lorazepam, midazolam, diazepam, lidocaine ve ephedrine ilaçlarının da bulunduğunu açıklamıştı.