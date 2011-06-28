Michael Jackson'ın ceketine rekor fiyat

T24 -



Beverly Hills'teki Juliens's Müzayede Evi'nin başkanı Darren Julien, açık artırmaya çıkarılan kırmızı-siyah ceketin, dün ticaretle uğraşan Teksaslı Milton Verret tarafından 1,8 milyon dolara satın alındığını açıkladı.





1983 yılında çekilen "Thriller" klibinde Jackson, söz konusu ceketi bir grup zombinin mezarlarından kalkarak dans etmeye başladığı sahnede giymişti.





Milton Verret, ceketin, çocuklara yardım vakıflarına fon toplamak amacıyla tura çıkarılacağını belirtirken, satıştan elde edilen gelirin bir kısmının büyük aslan-kaplan barınağı olan Şambala'ya verileceği belirtildi. Jackson, Şambala'da korunan kaplanlardan birinin sahibiydi.





