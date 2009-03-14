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Kültür-Sanat

Michael Jackson’ın biletleri rekor sürede tükendi

Michael Jackson’ın İngiltere’nin başkenti Londra’da temmuzda vereceği konserin 860 bin bileti 5 saatte tükendi

14 Mart 2009 02:00

Michael Jackson’ın İngiltere’nin başkenti Londra’da temmuzda vereceği konserin biletleri rekor sürede satıldı. Jackson’un 50. yaşına atfen “Jackson 50” adını taşıyan konserin biletleri ilk partide 360 bin, ikinci ve son partide 500 bin adet satılarak 5 saatte tükendi.

Londra’nın güneyinde dev “02 Arena” tesisinde toplanacak Jackson hayranları, şarkıcının 2005’te beraat ettiği “çocuk istismarı” davasından beri ilk defa sahnede görünmesini büyük heyecanla bekliyor. Biletler 50 ila 75 sterlinden (120-180 TL) satılırken ön sıradaki yerler için internet ortamında biletler 1.800-2.500 sterlin seviyelerinden bile satışa çıkarıldı.

Jackson, 40 yıl önce “Jackson 5” gurubunun beş üyesinin en küçüğü olarak olağanüstü dans yeteneğini gösterdi. Şarkı söylerken de doğaçlama icadı olan “hıçkırık soundu” gibi hiç kullanılmadık yenilikleri seslendirdi. Jackson’ın konser turu çeşitli yerlerde şubata kadar sürecek. Geçirdiği çeşitli estetik ameliyatlar nedeniyle ABD medyası tarafından “Çürüyen Jackson” olarak nitelendirilen şarkıcı, California’daki bin hektarlık Neverland çiftliği ve mini lunaparkının tapusunu borçları yüzünden elden çıkarmak zorunda kalmıştı.

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