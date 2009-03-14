Michael Jackson’ın biletleri rekor sürede tükendi

Londra’nın güneyinde dev “02 Arena” tesisinde toplanacak Jackson hayranları, şarkıcının 2005’te beraat ettiği “çocuk istismarı” davasından beri ilk defa sahnede görünmesini büyük heyecanla bekliyor. Biletler 50 ila 75 sterlinden (120-180 TL) satılırken ön sıradaki yerler için internet ortamında biletler 1.800-2.500 sterlin seviyelerinden bile satışa çıkarıldı.Jackson, 40 yıl önce “Jackson 5” gurubunun beş üyesinin en küçüğü olarak olağanüstü dans yeteneğini gösterdi. Şarkı söylerken de doğaçlama icadı olan “hıçkırık soundu” gibi hiç kullanılmadık yenilikleri seslendirdi. Jackson’ın konser turu çeşitli yerlerde şubata kadar sürecek. Geçirdiği çeşitli estetik ameliyatlar nedeniyle ABD medyası tarafından “Çürüyen Jackson” olarak nitelendirilen şarkıcı, California’daki bin hektarlık Neverland çiftliği ve mini lunaparkının tapusunu borçları yüzünden elden çıkarmak zorunda kalmıştı.