Michael Jackson portresine servet

Michael Jackson'un Andy Warholl tarafından yapılan eseri 1 milyon doların üstünde bir fiyatla satıldı. Ancak esere verilen kesin rakam açıklanmadı



ABD’nde haziran ayında hayatını kaybeden pop şarkıcısı Michael Jackson’un Andy Warhol tarafından yapılan portresi New York kentinde düzenlenen bir müzayedede satıldı.

Vered Sanat Galerisi, Amerikalı sanatçı Andy Warhol tarafından 1984 yılında yapılan ve Jackson’un Thriller albümünü yayımladığı günlerini yansıtan ve onu kırmızı ceketinin içinde gülümserken gösteren 76’ya 66 cm boyutlarındaki portresinin satıldığını açıkladı.



Galerideki müzayedenin telefon ve internet üzerinden yapıldığı ve adının açıklanmasını istemeyen alıcının özel bir koleksiyoner olduğu belirtildi. Bir yetkili, portre için 1 milyon dolardan fazla para ödendiği belirtti, ancak portrenin tam olarak kaça satıldığını söylemedi.

New York’ta satışa sunulmadan önce Londra’da üç gün boyunca sergilenen portre için açılış fiyatının 800 bin dolar olduğu söylendi.



Portrenin, mayıs ayında ünlü müzayede evi Sotheby’s tarafından düzenlenen müzayedede 278 bin 500 dolara satıldığı, adının açıklanmasını istemeyen alıcısının, Jackson’un ölümünün ardından kar etmek amacıyla portreyi satışa çıkardığı tahmin ediliyor.



