Michael Jackson'ın meşhur eldivenine servet ödediler!

‘Pop müziğin kralı’ olarak tanınan Michael Jackson'ın meşhur beyaz eldiveni açık artırmada 104 bin 711 dolara alıcı buldu.

Teksas’ta yapılan açık artırmada, eldiveni alan kişinin kimliği açıklanmadı. Eldivenin yeni sahibi, eldivenin 1998 yılında UNICEF'e bağışlandığını gösteren bir mektup da aldı. Mektup, Jackson tarafından kurulan MJJ yapım şirketinden gönderilen bir zarfla ulaştırıldı.

50 yaşında hayata veda eden Jackson’ın açık artırmada satılan eldiveni, kumaş üzerine kristal taşlara bezeliydi.

"Bir eldiven takmayı havalı buluyorum"

Müziğe 6 yaşındayken babasının kurduğu Jackson 5 grubuyla başlayan ve daha sonra tek başına müzik yolculuğuna devam ederek sahnelerin ünlü yıldızı haline gelen Jackson, ünlü eldivenini sahne performanslarında defalarca kullanmıştı.

Eldiven, 1980’lerdeki Bad adlı dünya turnesinde Jackson’ın kostümünün bir özelliği haline gelmişti. Jackson, sahne performanslarında sadece tek eline eldiven takıyordu.

Efsane şarkıcı, verdiği bir röportajda, “Bir eldiven takmayı havalı buluyorum. İki eldiven çok sıradan” demişti.