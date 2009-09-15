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Kültür-Sanat

Michael Jackson filminin fragmanı yayınlandı

Amerikalı pop müzik şarkıcısı Michael Jackson'un anısına hazırlanan filmin fragmanı yayınlandı.

15 Eylül 2009 03:00

Amerikalı pop müzik şarkıcısı Michael Jackson'un anısına hazırlanan filmin fragmanı yayınlandı.

Efsanevi pop yıldızı Michael Jackson'un son provalarını ve kamera arkası çekimlerini içeren “Michael Jackson's This is it” filmi Ekim ayında vizyona girecek.

Yönetmenliğinin Kenny Ortega'nın yaptığı film, Jackson'un yakınlarının desteğiyle gerçekleştirildi. Yapım, Londra konserlerine hazırlanan Michael Jacson'ın yüzlerce saatlik provalarından ve kamera arkası çekimlerinden görüntüler içeriyor.

High Definition formatında, dijital ses kalitesiyle hazırlanan filmde, Jackson'ın yakın arkadaşlarıyla birlikte çalıştığı kişilerin röportajları da yer alıyor.

Film, Jackson'ın hayranlarına ve müzik sevenlere sanatçının sıra dışı kamera arkası görüntülerini, kariyerini ve görülmeye değer sahne performansını sunuyor.

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